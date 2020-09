Rijverbod van 24 uur

Agenten zagen de auto om ongeveer 04.15 uur rijden over de Bernnhardweg Oost in ’s-Gravenpolder en besloten een controle uit te voeren. Omdat de bestuurder, de 19-jarige Goesenaar, al eerder betrapt was op het rijden onder invloed van drugs moest hij nu ook een speekseltest doen. Hieruit bleek dat hij onder invloed was van THC.

De man is meegenomen naar het bureau. Daar kwam een GGD-arts ter plaatse om een bloedtest uit te voeren. Dit monster wordt opgestuurd naar het NFI waar het onderzocht zal worden. Als de uitslag bekend is neemt een Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak.