Man opgepakt na steekincident in Bossche binnenstad

Surveillerende collega’s werden door een omstander geattendeerd op de gewonde man, naar later bleek een 48-jarige man, eveneens uit Rosmalen. Hij was gewond aan het bovenlichaam en al snel bleek dat hij waarschijnlijk bij een ruzie was gestoken met een mes. Dat zou in de Torenstraat zijn gebeurd en de verdachte was er vandoor gegaan. De man werd voor verdere medische behandeling met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.



Op basis van getuigenverklaringen en de melding van een alerte passant die een bebloede man had zien lopen, konden collega’s enige tijd later op het Klokkendiep een man aanhouden. Hij voldeed aan het signalement van de mogelijke verdachte. De man werd overgebracht naar het politiebureau en zit vast. Omdat het gebruikte mes mogelijk in een straatput van de Torenstraat was gegooid, werd die grondig bekeken. Daar vonden we inderdaad een mes, dat is veiliggesteld voor nader sporenonderzoek. Wat de aanleiding van de ruzie en het steekincident was is vooralsnog onbekend en wordt onderzocht.