Getuigen gezocht straatroof Ruisseveen

Het slachtoffer werd door twee mannen op een scooter benaderd. Zij bedreigden het slachtoffer om zijn spullen af te geven. Hierbij schuwden zij geen geweld. De twee verdachten gingen er op hun scooter vandoor in de richting van de woonwijk en voetbalclub GVVV. Het slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan.

Help mee met politieonderzoek

De politie heeft het incident in onderzoek en zoekt getuigen. Heeft u gezien wat er zich afspeelde nabij het hondenuitlaatveld Ruisseveen? Of heeft u mogelijk camerabeelden rond het tijdstip van 23.00 uur waarop het incident of de scooter met de verdachten is te zien? Wij komen graag met u in contact. Ook zijn wij op zoek naar twee fietsers die het incident mogelijk hebben gezien. Bent u of kent u hen? We horen graag van u! Vul onderstaand meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook.