Getuigenoproep aanrijding Zuilense Ring

Rond 4.30 uur ter hoogte van de afslag Maarssen-Vleuten, in de richting van Utrecht, kwamen twee auto’s met elkaar in botsing. Het gaat hierbij om een blauwe Volkswagen golf en een grijze opel astra. Beide auto’s zijn bij de aanrijding tot stilstand gekomen.

De politie doet onderzoek naar de aanrijding. Heeft u gezien wat er gebeurde? Dan komen we graag met u in contact. Vul onderstaand meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook. Alvast bedankt!