Politie zoekt getuigen van steekincident

Rond 00.45 uur kreeg de politie de melding. Ter plekke ontfermden op dat moment omstanders zich over het zwaargewonde slachtoffer. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Uit het onderzoek ter plekke bleek dat in de omgeving van de Rosendael een conflict uitmondde in een steekincident. Een 16-jarige jongen uit Zeewolde is vermoedelijk betrokken bij het steekincident. Hij werd korte tijd later aangetroffen en aangehouden.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. De politie is ook op zoek naar mogelijke beelden opgenomen met camera’s in de omgeving.

Getuigen of personen met meer informatie kunnen contact opnemen met de Districtsrecherche Flevoland via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan via tel. 0800-7000 of via M-online.