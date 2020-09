Politie voorkomt confrontatie tussen rivaliserende jeugdgroepen; 37 aanhoudingen

De tieners worden onder andere verdacht van samenscholing waarbij ongeregeldheden dreigen te ontstaan. De politie had informatie ontvangen dat een confrontatie zou plaatsvinden tussen twee jeugdgroepen uit Assendelft en Zaandam. Het is bij verschillende instanties bekend dat de Assendelftse en de Zaandamse groep al langere tijd een conflict met elkaar hebben. Dit heeft eerder geleid tot verschillende gewelddadige confrontaties, waarbij ook wapens zijn gebruikt. De politie heeft in samenwerking met de gemeente en andere instanties al meerdere preventieve acties ondernomen om het conflict te doen stoppen, maar dit bleek weinig tot geen effect te hebben. Daarom werd in samenspraak met de gemeente en het Openbaar Ministerie besloten om de jeugd steviger aan te pakken.

Assendelft

Rond 17.00 uur verzamelde een groep jongeren op het station van Krommenie-Assendelft en stapte op de trein richting Zaandam. Bij de halte Wormerveer stapte de groep weer uit waar nog meer jongens op hen stonden te wachten. De volgende trein kwam eraan en de jeugd stapte weer in. De volgende halte voor de groep was de Zaanse Schans en deel van de jongeren renden door de wijk. Enkele jongeren bleven op het perron achter. De politie herkende de jongeren als leden van een van de jeugdgroepen en besloot de groep in te sluiten. Ondanks meerdere vluchtpogingen, lukten het de tieners niet om aan de politie te ontkomen en werden 22 jongeren aangehouden. Tijdens de fouillering werden enkele slag- en steekwapens aangetroffen die in beslag werden genomen.



Zaandam

Op de Prinsenstraat verzamelden rond 20.00 uur steeds meer jongeren die zich kort daarop verplaatsten richting een nabijgelegen supermarkt. Ook hier herkende de politie de jongeren als leden van een van de jeugdgroepen en werd opnieuw de beslissing genomen om hen aan te houden. In totaal werden 15 jongeren aangehouden. De groep werd overgebracht naar het politiebureau.



Politiebureau

Op het bureau werden de ouders van de tieners geïnformeerd en werd hen verzocht naar het politiebureau te komen. Ook werden van tientallen jongeren de mobiele telefoons in beslag genomen. In een ‘wasstraat’ zijn diverse organisaties met de ouders in gesprek gegaan. Hierbij zijn de ouders nadrukkelijk gewezen op hun verantwoordelijkheid om mede dit conflict te doen stoppen. Daarnaast werden de jongeren en hun ouders geconfronteerd met bestuurlijke maatregelen en hulpverlening. Na deze gesprekken, mochten de jeugdigen met hun ouders mee naar huis.



“Geweld en wapens de gemeente uit”

Namens de gemeente Zaanstad laat burgemeester Jan Hamming weten: “De afgelopen periode zijn er meerdere incidenten geweest met groepen jongeren in Zaanstad. Dat zij hun ruzies op straat uitvechten, vaak met wapens, is onacceptabel. We zijn blij dat we met deze actie een nieuwe escalatie hebben kunnen voorkomen. Maar wat ons betreft blijft het daar niet bij. We gaan actief met ouders in gesprek omdat we het contact met ouders en jongeren tot stand willen brengen en onderhouden. We willen jongeren helpen om hun kansen te benutten en bieden zorg aan, want dat is vaak ook nodig. Daarnaast spreken we de ouders en jongeren natuurlijk stevig aan en hebben onder andere een last onder dwangsom en een groepsverbod in het vooruitzicht gesteld. De volgende overtreding van de jongens en meisjes die worden opgepakt komt hun op een bestuurlijke boete van 2500 euro te staan Wij willen geweld en wapens, zeker onder jongeren, in onze gemeente zoveel mogelijk uitbannen”.