Verdachte aangehouden na inrijden op voetganger

Een 37-jarige man liet zondagavond rond 20:00 uur zijn hond uit langs het fietspad bij het Westhofpad, toen hij een auto over het fietspad zag rijden. De man liet aan de bestuurder weten dat hij hier niet mocht rijden. De auto reed daarna achteruit weg. De man liep met zijn hond verder naar de Laan van Straatsburg, maar zag dat de auto plotseling met hoge snelheid op hem af reed. Het slachtoffer ontweek de auto, waarna de bestuurder een tweede poging deed om de voetganger aan te rijden. Het slachtoffer kon de auto een tweede maal ontwijken en raakte niet gewond.



Na de pogingen om de voetganger aan te rijden, reed de bestuurder met zijn auto weg in de richting van de Huiswaarderweg. De politie was snel ter plaatse en kon in de omgeving de 42-jarige verdachte aanhouden. Hij is overgebracht naar politiebureau en zit vast voor verder onderzoek.



Getuigen gezocht

De recherche doet onderzoek naar deze zaak en is op zoek naar getuigen. Heeft u rond 20:00 uur het incident op de Laan van Straatsburg gezien? Heeft u mogelijk camerabeelden van het incident? Of heeft u andere informatie die waardevol kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.



2020202183