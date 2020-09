Internationaal gezochte verdachte Ismail el B. aangehouden

Amsterdam - Dinsdagnacht 3 mei 2020 werd op de hoek van de Borneolaan met de Panamalaan in Amsterdam-Oost de 29-jarige Omar Essalih doodgeschoten. In het onderzoek naar de dood van Essalih hield de politie al eerder twee verdachten aan en deelde dinsdag 15 september 2020 beelden van een mogelijk derde betrokkene: de 21-jarige Ismail el B.. Een paar dagen later, maandagochtend 21 september 2020, is deze verdachte in Amsterdam aangehouden.