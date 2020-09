Onderzoek naar schoten Nieuwenoord

Getuigen melden zondagavond 20 september omstreeks 23.00 uur twee schoten. Een getuige hoorde hier geruzie aan vooraf gaan. Na het schieten zou een auto zijn weggereden.



Agenten die op de melding afkwamen, troffen niemand aan. Geen daders, maar ook geen slachtoffer. Na onderzoek in de omgeving werden twee hulzen gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog in onderzoek.



De politie sprak al enkele getuigen, maar komt graag in contact met meer mensen die mogelijk informatie hebben. Heeft u informatie, neem dan alstublieft contact op via 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u bellen met 0800-7000.