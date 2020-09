Politie zoekt getuigen van brute beroving Dordrecht

De Dordtse was samen met een vriendin rond 19.10 uur op de Viottakade een hond aan het uitlaten, toen twee jongens op de fiets hen voorbij reden. Net voorbij de wegwerkzaamheden die daar gaande zijn, sprak een van de jongens het slachtoffer aan. Hij pakte haar vervolgens bij haar haar en trok haar op de grond. Deze dader pakte haar tas af en de vrouw rende weg, maar kwam niet ver. Ze voelde iets zwaars tegen haar rug aankomen en viel opnieuw. Toen ze weer opstond om weg te rennen voelde ze opnieuw een klap, nu tegen haar hoofd en wéér viel ze. Haar telefoon werd afgepakt en ze kreeg ook nog klappen in haar gezicht van de tweede dader. Beide daders hadden messen bij zich. Ze fietsten vervolgens weg in de richting van het Hugo de Grootplein. De vrouw liep de nodige kneuzingen, blauwe plekken en krassen op en moest voor controle naar het ziekenhuis.

Signalement

Dader 1 was 18 à 19 jaar, 1.80 a 1.85m lang en was licht getint. Hij droeg een grijze korte broek en een rood vest met capuchon. Hij droeg een blauw mondkapje en reed op een zilvergrijze damesfiets.

Dader 2 was 25 à 30 jaar en was donkerder getint dan dader 1.



Bel de politie

Wie de beroving heeft zien gebeuren of de daders er voor of erna heeft gezien, wordt gevraagd met de politie te bellen. Ook andere informatie die de politie helpt in het onderzoek is van harte welkom. U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar de recherche in Dordrecht. Of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem? Bel dan met M: 0800-7000.