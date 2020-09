Politie zoekt getuigen van schietincident Rotterdam

Stockfoto politie

Rond 15.30 uur werd de politie gebeld nadat ter hoogte van een rijschool geschoten was en meerdere mensen wegrenden. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de vogels gevlogen en werd alleen nog een huls gevonden en kogelinslagen in twee geparkeerde auto’s. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Bel de politie

De politie spreekt graag met getuigen die gezien hebben wat er op die zondagmiddag gebeurd is. Wie die informatie heeft wordt gevraagd die met de politie te delen via 0900-8844. Of vul onderstaand tipformulier in. Ook camerabeelden zijn zeer welkom. Wie liever anoniem blijft belt met M: 0800-7000.