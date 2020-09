Veel vraagtekens onderzoek overleden man Parallelweg

Voorbijgangers die de zwaargewonde man zagen en uit de auto haalden, startten met de reanimatie. Hulpdiensten namen de reanimatie over, maar helaas overleed de man korte tijd later. Agenten deden onderzoek in de omgeving en spraken enkele getuigen. Die gaven aan enkele knallen te hebben gehoord. Forensisch onderzoek wijst op één schot. De man, een 52-jarige Rotterdammer, is overleden aan de gevolgen van dit schot in zijn bovenlijf.



De politie houdt in het onderzoek vooralsnog alle opties open en komt graag in contact met mensen die informatie hebben over deze zaak. Dat kunnen voorbijgangers zijn die donderdag 17 september tussen 20.00 en 21.00 uur op de Parallelweg waren en iets bijzonders hebben gezien of gehoord. Maar ook mensen die het 52-jarige slachtoffer kennen en meer informatie hebben die ook maar de kleinste link met dit onderzoek kan hebben, zijn van harte welkom. Heeft u informatie die interessant zou kunnen zijn, bel dan alstublieft met de recherche van district Zuid via 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via 0800-7000.