Man opgepakt met kapmes

Op zondag 20 september 2020 om 19.40 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum van een bedreiging. Op het moment dat enkele auto’s in de Van Duivenvoordestraat stopten en de bestuurders en inzittenden met elkaar in gesprek gingen was een van de bewoners naar buiten gekomen. Hij sprak de mensen nogal grof aan en wilde dat ze weggingen. Pas toen hij dichterbij kwam zagen ze dat hij een kapmes in zijn handen had. Hij zwaaide ermee en kwam op het groepje af. De mensen gingen direct weg nadat ze enkele opnames van de man gemaakt hadden. Ze belden de politie.