Verdachte situatie altijd melden

Een bewoner belde donderdag 17 september de politie en een bewoner belde vrijdag 18 september de politie omdat een onbekende man in de bosjes zou zitten. De kinderen schrokken daarvan en renden naar huis. De politie heeft onderzoek verricht maar kan niets vaststellen. De gemeente is op de hoogte gebracht. Meld een verdachte situatie altijd direct bij de politie via 1-1-2. Als het niet dringend is kan je informatie doorgeven via 0900-8844.