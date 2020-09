Susanne Huijing nieuw sectorhoofd Drenthe

Energie

Huijing was sectorhoofd van district Groningen-Ommelanden en maakt nu de overstap naar het district Drenthe: “Er zit veel energie in Drenthe, ik ben dan ook enorm enthousiast over deze uitdagende nieuwe stap. De samenleving verandert en de politie verandert mee. Ik kijk er naar uit daar een bijdrage aan leveren. Eerst ga ik kennismaken met de collega’s en meekijken met de teams.”

“Werken bij de politie, betekent dat je altijd te maken hebt met thema’s die er toe doen. We hebben immers een bijzondere rol in onze samenleving en staan midden in de maatschappij. De politie is een enorm grote organisatie en binnen het politiewerk zullen we altijd keuzes moeten maken waar we ons op richten. De uitdaging ligt er dan ook in dat we ons zo organiseren dat we effectief zijn in wat we doen. Ik denk dat we daarin flexibeler moeten worden, zodat we sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen. Dat kunnen we als we echt een politie van en voor iedereen zijn én gebruik maken van alle kwaliteiten die we binnen de organisatie in huis hebben.”

Drenthe

“Voor mij is het belangrijk om een steentje te kunnen bijdragen aan de veiligheid in Nederland. Daarvoor krijg ik nu een prachtige kans in Drenthe. Om dat als politie zo goed mogelijk te kunnen doen, is de lokale verankering cruciaal. En die lokale verankering kent verschillende vormen. We kennen allemaal natuurlijk bijvoorbeeld de wijkagent, maar we willen dezelfde positie ook in de digitale wereld hebben. Daarnaast is een belangrijke prioriteit ondermijning. Om daar effectief een vuist tegen te kunnen maken, moeten we goed samenwerken met partners als gemeenten, belastingdienst én natuurlijk de inwoners van Drenthe. Zij zijn immers de ogen en oren in de straat en daarmee van onschatbare waarde."