Aanhouding verdachte voor moord

De politie spreekt met diverse getuigen, maar zoekt ook personen die meer informatie hebben over de verblijfplaats van de aangehouden verdachte voorafgaand aan het moment van aantreffen van de dode vrouw. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken of informatie hebben, kunnen contact opnemen met de recherche in Naarden via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000.