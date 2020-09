Getuigen van straatroof gezocht

Rond 01.00 uur liep de jongeman op de Jan van Scorelstraat toen hij werd aangesproken door twee jongens – ongeveer 20 jaar oud, één met een lichte huid de ander lichtgetint - op een scooter. Zij sloegen hem en gingen er met zijn telefoon vandoor. Het slachtoffer was even buiten bewustzijn door de klap. Hij is in het ziekenhuis behandeld.

Agenten kwamen, maar vonden de twee daders niet. De politie onderzoekt deze straatroof en vraagt getuigen, of mensen die meer weten hierover, om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier, of anoniem via 0800-7000.