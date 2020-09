Politie zoekt specifieke getuige in berovingszaak

Het slachtoffer was met twee vrienden aan het chillen in het stadspark toen er twee andere jongens aankwamen die geld eisten van het slachtoffer. Toen hij vertelde dat hij dit niet bij zich had, besloten de twee jongens het slachtoffer te schoppen, te stompen en met een taser te bewerken. Ook werd hij met de dood bedreigd. Uiteindelijk ging het duo ervandoor met de inhoud van de tas van het slachtoffer, onder andere een portemonnee. Deze mishandeling speelde zich af rond 22.00 uur in het stadspark, nabij een bankje achter de brandweerkazerne aan de Bovenmaatweg in Huizen. Dit is tegenover een tankstation.

Specifieke getuige

De recherche heeft onderzoek gedaan en is nu op zoek naar de vrouw die achter de brandweerkazerne stond en waarschijnlijk het hele incident heeft gezien. Zij vroeg na de mishandeling aan de 15-jarige hoe het met hem ging. Wij willen graag in contact komen met deze specifieke getuige. We verzoeken de vrouw contact met ons op te nemen via 0900-8844.

Ook komen rechercheurs graag in contact met andere mensen die iets gezien en/of gehoord hebben van het incident. Dus bent u getuige geweest, maar heeft u dit nog niet gedeeld met de politie? Doe dat dan alsnog.

Informatie delen

U kunt via het tipformulier uw informatie met de politie delen. Ook kunt u uw informatie telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

2020241384