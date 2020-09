Politie achtervolgt gestolen auto

De zaak startte omstreeks 22:00 uur Oostzaan omdat het voertuig als gestolen geregistreerd stond.

De politie ving de auto in Purmerland op. Na het negeren van een stopteken ontstond een achtervolging richting Oostzaan waarbij hoge snelheden werden gereden. De auto crashte uiteindelijk tegen een lantaarnpaal ter hoogte van de Noordeinde in Oostzaan. De twee inzittenden sprongen vervolgens de auto uit en probeerden er rennend vandoor te gaan. Na een achtervolging wist de politie één van de twee verdachten aan te houden. De tweede verdachte sprong in de sloot maar werd later ook aangehouden. De 17-jarige verdachte en tevens bestuurder van de auto, bleek drugs te hebben gebruikt. Ook kreeg hij bekeuringen voor het rijden zonder rijbewijs, snelheid en negeren stopteken.



De politie doet onderzoek. De auto, welke ontvreemd bleek te zijn bij een woninginbraak in Oostzaan, is in beslag genomen en de verdachten zitten nog steeds vast. Bij het incident raakte niemand gewond.



2020203178