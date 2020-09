Politie zoekt getuigen straatroof Alkmaar

Rond 21:30 uur fietste het slachtoffer via de Bergerweg in Alkmaar richting Bergen. Vervolgens zag het slachtoffer dat vijf jongeren hem tegemoet kwamen fietsen. Ter hoogte van het Cornelis Jetsespad werd het slachtoffer door één van de verdachten benaderd en moest onder dwang zijn eigendommen afstaan. Hierna gingen de verdachten er met de buit vandoor in de richting van Alkmaar.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar dit incident en is opzoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over beelden? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van dit tipformulier en daarop beeldmateriaal uploaden.



2020203145