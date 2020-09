Drie aanhoudingen in ondermijningsonderzoek

Het betreft een 27-jarige vrouw, een 34-jarige man en een 37-jarige man. Na de aanhoudingen heeft de politie samen met de FIOD de woningen van onder andere de verdachten doorzocht. Hierbij is administratie in beslag genomen. Bij de huiszoekingen zijn eveneens (vermoedelijk) verdovende middelen, een aanzienlijke hoeveelheid contant geld, luxe goederen en een alarmpistool aangetroffen. Dit alarmpistool was dusdanig aangepast dat het als vuurwapen gebruikt kan worden. Deze goederen zijn ook in beslag genomen. Zodra het onderzoek is afgerond, zal de officier van justitie een afdoeningsbeslissing nemen.

Het strafrechtelijk onderzoek maakt onderdeel uit van een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in de Amsterdamse regio, en volgde op een eerder onderzoek naar witwassen waarin één van de verdachten al in beeld kwam. Het vermoeden rees dat de verdachte(n) vals opgemaakte werkgeversverklaringen en loonstroken gebruikte om cliënten aan een huur- of koopwoning te helpen. Op social media maakte de aangehouden vrouwelijke verdachte reclame voor haar makelaarsactiviteiten.

Naar aanleiding van dat signaal werd een onderzoek gestart en dit leidde uiteindelijk naar beide verdachten. De politie onderzoekt in samenwerking met de FIOD en Belastingdienst of de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.

Opvallend was dat in de woningen diverse mensen aanwezig waren die niet op de adressen stonden ingeschreven. Onder hen drie illegaal in Nederland verblijvende personen met de Colombiaanse nationaliteit. Zij zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

Bekijk de video over de politie-invallen hier: https://youtu.be/hUhGDHyzYHE