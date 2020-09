Getuigen steekincident Meidoornpark gezocht

De recherche doet onderzoekt het incident en wil weten wat er gebeurd is. Zij komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Heeft u iets gezien of gehoord, of beschikt u over beelden? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop beeldmateriaal uploaden.