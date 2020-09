Aanhouding na melding verdachte situatie

Direct na de melding keken agenten bij het pand en spraken zij met de getuige. De verdachte was al weggerend en agenten gingen achter hem aan. In de Van Mierrisstraat vonden agenten de verdachte, hij probeerde zich met buit te verstoppen in een portiek. Omdat het vermoeden bestond dat de 37-jarige man tijdens zijn vlucht goederen had weggegooid, zette de politie een speurhond in. De politiehond vond inbrekerswerktuigen onder geparkeerde personenauto’s op de vluchtroute. Deze goederen en de buit zijn in beslag genomen.

De eigenaar van de winkel doet aangifte van de inbraak. De verdachte zit vast en wordt gehoord.