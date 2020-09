In Team West explosie bij woning Den Hoorn

Explosie bij woning | Den Hoorn

Op woensdagochtend 16 september rond 03.15 uur heeft er bij een woning aan het Warmoesland in Den Hoorn een explosie plaats gevonden. De woning is bij deze explosie zwaar beschadigd geraakt. Ook enkele geparkeerde auto's hebben daarbij schade opgelopen. Door de explosie is de volledige voordeur van de woning gesneuveld. In de uitzending van Team West wordt er een getuigenoproep gedaan.

Dodelijk steekincident | De Colignystraat Delft

Op dinsdag 1 september rond 14.15 uur is in een woning aan de De Colignystraat een 36-jarige man neergestoken. Het slachtoffer is de 36-jarige Chakib met als bijnamen Sjakie en Bagdad. Hij kwam de laatste tijd geregeld in de Delftse wijken Voorhof en Tanthof. Het slachtoffer is niet de bewoner van deze woning. De eerder aangehouden 60- jarige bewoner is inmiddels heengezonden maar blijft nog wel verdachte in het onderzoek.

Diefstal uit garage | Maasland

Op woensdag 26 mei rond 04.00 uur heeft er in een garage aan Het Ambacht in Maasland een inbraak plaats gevonden. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de inbreker. Op de camerabeelden is te zien dat deze inbreker, bedekt met handschoenen en een bivakmuts, het slot openbreekt. De inbreker steelt een aircovuller met een waarde van rond 5000,- euro.

Woninginbraak | Nootdorp

Op donderdag 30 april rond 20.40 uur is er bij een woning in Nootdorp ingebroken. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee inbrekers. Op de beelden is te zien dat de twee inbrekers over de schutting heen klimmen. Even later komen ze terug via het tuinhek met een groene tas en een jas van de bewoners. De twee hebben een flinke buit bij zich waaronder een computer, persoonlijke spullen en een kluis.

