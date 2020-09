SMS- bom in onderzoek dodelijk steekincident

Het slachtoffer werd op dinsdag 1 september rond 14.15 uur in de woning aan de De Colignystraat in Delft aangetroffen. Het 36- jarige slachtoffer bleek te zijn neergestoken. Het slachtoffer overleed ter plaatste aan zijn verwondingen. De 60- jarige bewoner werd daarbij aangehouden. Inmiddels is deze man heengezonden maar blijft nog wel verdachte in het onderzoek.

SMS-bom

In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten om een SMS-bom te versturen. Dat houdt in dat alle mobiele nummers die rond het steekincident in de buurt van de De Colignystraat in Delft waren een bericht hebben ontvangen. In de sms wordt aandacht gevraagd voor de uitzending van het regionale opsporingsprogramma Team West, dat dinsdagavond 22 september wordt uitgezonden.

Rechercheonderzoek

De rechercheurs willen ook graag weten wat er zich in en rondom de woning aan de De Colignystraat heeft afgespeeld, niet alleen op dinsdag 1 september maar ook in de periode daarvoor. Ook wil het rechercheteam nog meer te weten komen over het slachtoffer. Wie was Chakib, ook bekend als Sjakie en Bagdad? Alle informatie, hoe klein dan ook, is voor het onderzoeksteam van groot belang. Neem direct contact op met de recherche via het telefoonnummer 0800-6070. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.