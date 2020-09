Brandstichting bij woning, recherche zoekt getuigen

De bewoners van de woning werden rond middernacht opgeschrikt door een klap waarna de voordeur in brand zou staan. Direct werden de hulpdiensten gebeld, toen agenten ter plaatse kwamen, bleek de brand al gedoofd. Vermoedelijk is er een molotovcoctail tegen de voordeur gegooid waarna de brand ontstond. De voordeur en

gevel raakten door de brand beschadigd.



De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben dat met deze brandstichting te maken kan hebben. Heeft u informatie die de recherche kan helpen in de zoektocht naar de verdachten? Neem dan contact op met de districtsrecherche in Zoetermeer via nummer 0900-8844. Liever

anoniem, bel dan met M. 0800-7000.