Beroving telefoon van vrouw in rolstoel

De mevrouw in kwestie kwam uit de tabakszwinkel op de Spinozaweg en reed in haar elektrische rolstoel richting het Spinozapark. Ze beëindigde net een telefoongesprek en wilde haar telefoon opbergen in haar tas die op haar schoot lag. Op dat moment werd zij rechts ingehaald door een man op een fiets waarbij hij riep dat ze moest oppassen en rukte hij de telefoon uit haar handen. De vrouw is nu niet alleen haar telefoon kwijt, maar ook diverse pasjes zoals haar betaalpas en OV chipkaart.

Tijdens het bezoek van de mevrouw aan de tabakswinkel stond de verdachte stil op de hoek van de winkel. Na de beroving fietste hij weg in de richting van de Pascalweg. Het gaat om een getinte man die een zwart trainingspak droeg.

Heeft u iets gezien van deze beroving of weet u meer over deze man? Dan komen wij graag in contact met u. Bel naar 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.