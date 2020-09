Jongen met geweld van telefoon beroofd

Het slachtoffer werd tussen 15.00 en 15.15 uur beroofd door een vermoedelijk eveneens minderjarige jongen. De politie is op zoek naar getuigen van de beroving. Wij zijn specifiek op zoek naar de bestuurder van een scooter en een vrouw in een zwarte auto, die achter de dader zijn aangereden. Ook willen we graag spreken met 2 dames, die de dader in de Rossinistraat hebben gezien. Bent u getuige geweest? Bel dan 0900-8844 of vul het tipformulier in. Vermeld daarbij het zaaknummer 2020250295.