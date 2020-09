Getuigen gezocht schietincident ’s-Hertogenbosch

In een eerste melding die wij rond 20.40 uur binnenkregen zou er sprake zijn van een ruzie op de Pizarrostraat te ‘s-Hertogenbosch. Hier zouden ongeveer 10 personen met elkaar in gevecht zijn. Snel na deze melding kwam daar een melding overheen dat er op de Bartholomeus Diazstraat een slachtoffer op de grond lag met een schotwond. Mogelijk hebben beide incidenten met elkaar te maken.

Het onderzoek heeft ons tot nu toe nog geen volledig beeld gegeven van de feiten en omstandigheden van het schietincident en de ruzie hier aan voorafgaand.

Getuigen gezocht

Wij zijn op zoek naar getuigen van de vechtpartij en het schietincident daaropvolgend. Weet je meer? Heb je camerabeelden die nog niet in ons bezit zijn? Dan horen wij dat graag.

Tips kun je doorgeven via onderstaand tipformulier. Ook kun je via dit tipformulier camerabeelden uploaden. Telefonisch melden kan ook via 0900-8844. Meld je liever anoniem? Dat kan dat via 0800-7000 (.M)

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis vervoerd waar hij is behandeld aan zijn verwonding. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

