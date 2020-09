Overvaller van snackbar gepakt door alerte burgers

Rond 19.45 uur kwam de overvaller met een bedekt gezicht de zaak binnen en bedreigde een medewerker met een mes. Met de inhoud van de kassa ging hij er vandoor en vluchtte op een fiets. De snackbarmedewerker rende de straat op en herkende daar een vaste klant, die op zijn racefiets achter de verdachte aan ging.

Omwonenden gealarmeerd

Door te roepen alarmeerde de achtervolger verschillende buurtbewoners in de omgeving van de De Savornin Lohmanstraat en de Kerkewijk. Meerdere mensen gingen de straat op en gingen ook achter de overvaller aan, te voet of op de fiets. Een bewoner stapte in de auto. Verschillende achtervolgers zagen het mes en hoorde de vluchtende verdachte dreigementen uiten.

Aanrijding

Intussen reed de verdachte zich klem in een doodlopende straat en keerde om, de Da Costastraat in. De achtervolgende automobilist zag hem op zich afrijden en probeerde de jongen klem te rijden. Daarbij tikte hij de verdachte aan met zijn auto, waardoor deze viel. Vervolgens stapte de man uit en greep de jongen vast. Met hulp van andere achtervolgers hield hij de verdachte vast tot de politie arriveerde. Naast de verdachte werden het mes en een zak met geld aangetroffen.

Onderzoek

De jongen is overgebracht naar het politiebureau, waar hij werd onderzocht door ambulancemedewerkers op eventuele verwondingen. Zijn moeder is op de hoogte gebracht. De politie heeft direct een onderzoek in gesteld en inmiddels zijn al enkele getuigen gehoord. Andere getuigen moeten nog worden gehoord. Het onderzoek wordt voortgezet. In overleg met de officier van justitie is besloten dat de automobilist niet wordt vervolgd.