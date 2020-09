Politie onderzoekt verkrachting in Maastricht

Een getuige zag dat een gewonde vrouw over de parkeerplaats lopen. Zij vertelde dat ze verkracht was. Kort daarna kwam een man de parkeerplaats afgelopen die zich bij het zien van de getuige uit de voeten maakte. De politie heeft zondagavond tevergeefs gezocht naar deze man.



Het gewonde slachtoffer werd zondagavond voor behandeling en nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht, dat ze in de loop van maandag weer mocht verlaten.

Na een tip trof de politie maandagochtend de vermoedelijke verdachte van de verkrachting aan op de Willem Alexanderweg. Hij werd aangehouden en zit nog vast. De politie heeft de zaak in onderzoek.