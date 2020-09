Schietincident Sittard in Opsporing Verzocht

Die avond werd rond 23.15 uur een gewonde man op de oprit van een woning aan de Bradleystraat gevonden. Hij bleek te zijn beschoten. Het onderzoek naar het geweldsincident is nog in volle gang.



Iets gezien of meer informatie?

De politie zoekt getuigen die meer informatie kunnen geven over het schietincident of de brandende motor die werd aangetroffen aan de Raadskuilderweg in Geleen mogelijk betrokken was bij het incident. Dit kan door contact op te nemen met de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.



