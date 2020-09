Verdachte van inbraak op heterdaad aangehouden

Rond 05.00 uur komt er een melding binnen van een mogelijke inbraak in een pand aan de Van Lennepstraat. Er zouden twee personen gezien zijn op het terrein. De politie is snel ter plaatse en zien een persoon zitten met iets in zijn hand. De agent roept naar de man dat hij zijn handen moet laten zien en op zijn knieën moet zitten, echter reageert de verdachte niet. Uiteindelijk gaat de verdachte toch zitten en steekt zijn handen in de lucht. De 29-jarige man uit Oosterhout laat hierbij zijn inbrekerswerktuig vallen en is op heterdaad aangehouden en meegenomen naar het cellencomplex.