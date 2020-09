Politie ontdekt meer drugslabs in Oost-Nederland

De forse stijging is mede te danken aan het landelijke rechercheonderzoek 26Lemont. Hierbij kon de politie maandenlang live meekijken met criminelen die gebruikmaakten van chatdienst Encrochat. Volgens Philips een mooi voorbeeld van hoe de politie inzet op het in kaart brengen van criminele netwerken. “We hebben de afgelopen jaren fors ingezet op het inzichtelijk maken van criminele netwerken en dat blijven we ook doen. Onder andere Encrochat heeft ons daarbij geholpen. We zien dat de netwerken geen op zichzelf staande clubjes criminelen zijn, maar allerlei uitgebreide netwerken met voor een deel dezelfde spelers. Meer inzicht in de netwerken en sleutelspelers levert meer mogelijkheden voor de opsporing op. Zo creëren we kansen om in een keer een of meerdere netwerken een klap uit te delen.”