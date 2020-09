getuigen gezocht steekincident Ledig Erf

Uit onderzoek komt naar voren dat er meer getuigen moeten zijn geweest. In het bijzonder is de politie op zoek naar drie vrouwen die in de buurt aanwezig waren. Het incident vond plaats tussen 19.00 en 21.00 uur in de buurt van het Ledig Erf aan de singel. Dezelfde avond is een 34-jarige Utrechter aangehouden. Hij is voorgeleid aan de Rechter Commissaris en zit nog vast.