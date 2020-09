Politie zoekt getuigen van straatroof Huizen

Die nacht fietste het slachtoffer met een koptelefoon op over een zandpad tussen de Woensberg in Blaricum en de Randweg in Huizen. Toen hij langs een parkeerplaats reed renden er zes jongens achter hem aan. Eén jongen sprong achterop zijn fiets en haalde de fietssleutel eruit. Doordat het slachtoffer belaagd werd viel hij op de grond. Een van de jongens stond met een kapmes voor het slachtoffer, en een andere maakte gebruik van een taser om het slachtoffer aan te vallen. Daarna gingen ze er vandoor met zijn rugzak vandoor, waar een portemonnee, wat geld en een telefoon in zaten.

Van één van de zes jonge mannen is gezien dat hij een donkere huid heeft, de rest had een lichte huidskleur. Verder droegen ze kledingstukken voor hun neus en mond.

Speciale getuige(n) gezocht

De recherche heeft onderzoek gedaan en is nu op zoek naar een mogelijk belangrijke getuige die geparkeerd stond in de buurt van het zandpad. Een getuige heeft daar op de parkeerplaats een grijs/beige auto gezien, een oud model Ford Focus. Wellicht heeft deze persoon (onbewust) belangrijke informatie voor de politie.

Heeft u iets gezien?

De politie heeft deze zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of herkent u zichzelf in het signalement van de belangrijke getuige? Of hebt u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020253935