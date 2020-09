autobrand in Zaandam

Er is vermoedelijk sprake van brandstichting, onder de bus is een fles aangetroffen met een substantie erin. De auto en de fles worden nader technisch onderzocht. Ook houdt de politie een buurtonderzoek. De benadeelde is in kennis gesteld van de brand.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de brandstichting betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook uit de omgeving. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van 2020204012.