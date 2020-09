Man aangehouden voor vuurwapenbezit Haarlem

De auto is rond 14.30 uur rijdend aangetroffen op de Westelijke Randweg. De man werd vervolgens gecontroleerd aangehouden. Vanwege de te verwachten aanwezigheid van het vuurwapen en de onduidelijkheid waar hij deze zou bewaren wordt hierbij de nodige voorzichtigheid betracht. Er is bij deze aanhouding een zogenaamde uitpraatprocedure gehanteerd.

Het vuurwapen is aangetroffen in een dashboardkastje van de auto en inbeslaggenomen. Het betreft een echt vuurwapen. De man heeft afstand gedaan van het vuurwapen. Hij zit nog vast.

2020203621