Opnieuw ontploffing woning aan Ringweg Zaandam

De politie doet forensisch onderzoek naar het incident. Ook start de politie een buurtonderzoek. Mogelijk verband met een eerdere explosie aan de Ringweg wordt meegenomen in het onderzoek. De politie verzoekt getuigen om zich te melden. Heeft u iets verdachts gezien rond 23:30 uur in de omgeving van de Ringweg? Heeft u beelden? Filmpjes zijn te uploaden via politie.nl/upload. Of heeft u andere informatie? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020204015