Beschoten auto Lodewijk van Deysselstraat: politie zoekt getuigen

Om helder te krijgen wat er precies is gebeurd, zoekt de recherche mensen die getuige zijn geweest van de beschieting of beeldmateriaal hebben (bijvoorbeeld dashcambeelden van geparkeerde auto’s in de straat). Heeft u iets gezien of heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek, dan kunt u contact opnemen via 0900-8844 of anoniem een melding doen via 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen. Via dit formulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen.