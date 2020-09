Politie zoekt getuigen straatroof Orteliuskade

Verdachte 1

Ongeveer 1 meter 70 lang

+/- 18 jaar oud

Gezet postuur

Licht getintne huidkleur

Grijze hoodie

Grijze broek, jogging stof

Zwarte kleine tas

Zwarte schoenen

Lichte snor

Verdachte 2

Ongeveer 1 meter 80 lang

+/- 18 jaar oud

Slank postuur

Licht getinte huidskleur

Zwarte hoodie met witte rits

Zwarte broek met witte streep aan de zijkant

Witte sneakers

De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Bent u toevallig op het tijdstip in het Rembrandtpark geweest of herkent u de signalementen van de verdachten? Neem contact op met 0900 8844 of anoniem 0800 7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen aan de politie.