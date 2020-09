Wie filmde het steekincident Hoekenrodeplein

Op camerabeelden uit de buurt is te zien dat verschillende omstanders het incident met hun smartphone gefilmd hebben. De politie roept deze mensen op zich zo snel mogelijk te melden met de beelden. Dit kan via onderstaand tipformulier, of neem contact op via 0900-8844. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Ook als er andere mensen zijn die meer weten over deze zaak, neem dan contact op met de politie.