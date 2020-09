Aanhouding voor diefstal grote hoeveelheid goederen

Op 22 september ontving de politie diverse meldingen van inbraken in de wijk Rokkeveen in Zoetermeer. Hierbij werden tablets, telefoons, laptops, parfum en andere goederen buit gemaakt. Een van de tablets straalde een signaal uit op een adres in Rijswijk. Toen twee agenten in Rijswijk dit via de portofoon hoorden, besloten zij samen een kijkje te gaan nemen in de omgeving van het signaal en te controleren wie daar ingeschreven stonden. Een van de huisnummers werd al onderzocht door een rechercheteam uit Den Haag. Met toestemming van de Officier van Justitie hebben de agenten de woning betreden. In de woning werd een grote hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen. Daarbij is een 46-jarige man aangehouden op verdenking van diefstal en inbraak.



De recherche onderzoekt het verband tussen de gestolen goederen en diverse meldingen van diefstal of inbraak die plaatsvonden in de afgelopen periode waarbij op een overeenkomstige manier ingebroken is. De verdachte wordt voorgeleid bij de rechtercommissaris.



Beelden gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen en is dringend op zoek naar beelden waarop de inbreker mogelijk te zien is. Beschikt u over beelden van de omgeving Tintlaan, Ambergeel of Geel-Groenlaan in Zoetermeer op 22 september? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van ons tipformulier en daar beeldmateriaal uploaden.



Er is bij mij ingebroken, wat nu?

Bel 112 als u vermoedt dat de daders nog in de buurt zijn. Bel 0900-8844 als u aangifte wilt doen. Dan komt de politie bij u thuis de aangifte opnemen en direct kijken of er sporen zijn achtergebleven die kunnen leiden naar een dader. Ruim daarom de schade nog niet op en wacht tot u de politie gesproken heeft. Blokkeer gestolen bankpassen en simkaarten van gestolen telefoons. Wilt u weten hoe u de kant op woninginbraak kunt verkleinen? Lees hier onze tips om woninginbraak te voorkomen.