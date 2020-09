Zedenzaak in Bureau Rijnmond

Inbraak

Een inbraak bij een gezin in Rotterdam zorgde voor groot verdriet en grote publieke verontwaardiging. Inbrekers namen behalve een aantal waardevolle spullen ook iets onbetaalbaars mee: een laptop met harde schijf met daarop foto’s van een recent overleden kindje. Eén van de verdachten werd herkend. De politie is nu op zoek naar de tweede verdachte.

Woningoverval

Twee mannen belden op 17 september aan op de Dr. de Visserstraat. Een kind van 11 dat de deur opendeed, werd bedreigd met een vuurwapen. Ze drongen binnen en namen spullen mee. De vrouw wist met de kinderen naar buiten te vluchten. De politie doet een dringende oproep aan getuigen om zich te melden in de hoop dat we deze gewetenloze daders kunnen pakken.

Schietincident

Op maandagavond 7 september om 22.15 uur is een grijze Kia Rio beschoten op de Melanchtonweg, ter hoogte van het gelijknamige metrostation. Beide inzittenden vluchtten de auto uit. Wie was getuige van dit incident en helpt de politie?

Fietsendief in beeld

Wie is de man die in juli en augustus in Capelle aan den IJssel en Rotterdam elektrische fietsen stal? De dader staat op beeld en wie hem herkent wordt gevraagd de politie te bellen.

Zedenmisdrijf

De politie is een groot onderzoek gestart nadat op maandag 7 september een 20-jarige vrouw uit Rotterdam kort voor half zes in de namiddag slachtoffer is geworden van een ernstig zedenmisdrijf in het Zuiderpark ter hoogte van de Zuiderpark Promenade West. Alle hulp die bijdraagt aan het vinden van de daders is zeer welkom.

