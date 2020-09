Drugsdumpingen, een diefstal en een gewapende overval op Bakker Bart in Bureau Brabant

In Heijningen werd op maandag 17 augustus een aanhangwagen vol met vaten achtergelaten op de Sabinaweg. Er bleek ruim 2500 liter drugsafval in te zitten. De aanhangwagen was zo zwaar beladen dat die waarschijnlijk niet ver gereden heeft. Mogelijk is er dus een drugslab locatie in de buurt.

Ook in Willemstad werd eerder dit jaar op het Sluispad Noord een gestolen paardentrailer achtergelaten. Er zaten vaten drugsafval in. In Dinteloord werd in maart van dit jaar op de carpoolplaats aan de Noordlangeweg een busje gevonden. Ook hier zat het busje vol met vele vaten giftig drugsafval in te zitten. Wij zoeken getuigen die meer informatie hebben over deze zaken.