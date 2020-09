Getuigen gezocht van geweldsincident

Op woensdagochtend omstreeks 10. 00 uur arriveerden meerdere mannen in een kleine witte personenauto bij de Lariksberg. Ze zijn de woning van de slachtoffers binnengegaan en schopten en sloegen hen. Een derde man die ten tijde van de mishandeling in de betreffende woning was kon wegvluchten en belde de politie. Nadat de bewoners door de mannen in elkaar waren geslagen zijn zij weer in hun kleine witte personenauto gestapt en gevlucht via de woonwijk waar ook de Lariksberg in gelegen is.

Agenten kwamen ter plaatse voor (buurt)onderzoek en het horen van getuigen. De recherche is een onderzoek gestart. We zoeken nog de kleine witte personenauto waarin de daders zijn gevlucht. Zij zijn nog niet aangehouden.

Mocht u iets gezien hebben dat met deze melding te maken kan hebben, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006).