Getuigen gezocht van mishandeling

De vrouw heeft aangifte gedaan van het feit. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling. Volgens het slachtoffer kwamen er ten tijde van de mishandeling vier oudere mensen langs fietsen. Deze mensen hebben hoogstwaarschijnlijk meer gezien van de mishandeling. De mensen fietsten over hetzelfde fietspad als waar het slachtoffer liep. Ze kwamen uit de richting van het centrum van Middelburg en fietsten in de richting van de Torenweg.

Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Naast de vier fietsers zijn er wellicht nog andere mensen getuige geweest van het incident. Ook zij worden verzocht contact te leggen met de politie. Wanneer u contact opneemt wordt u verzocht zaaknummer 2020-251033 te vermelden. Zo kunnen de politiemedewerkers die u te woord staan uw gegevens meteen doorgeven aan de collega’s die met deze zaak bezig zijn.