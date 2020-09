In bezit van drugs en messen

Agenten controleerden de auto waarin hij zat. Omdat de man antecedenten had met betrekking tot overtreding van de Opiumwet, is hem gevraagd of hij drugs bij zich had. De man gaf een kleine hoeveelheid amfetamine aan de agenten. Ook haalde hij twee messen uit zijn zakken.

De agenten deden onderzoek in de auto, maar troffen verder niets strafbaars aan. De 32-jarige man uit Rilland is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij gehoord zal gaan worden. De drugs en de messen zijn in beslag genomen door de politie.