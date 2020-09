Man met mes jaagt jongens weg

De jongens (vijf jongens van 9 en 10 jaar) waren, naar eigen zeggen, aan het spelen op het grasveld aan de Spuikomweg toen zijn werden weggejaagd door een man met een mes. De jongens hebben heel goed gehandeld en direct 112 gebeld. Agenten zijn daarop ter plaatse gegaan en troffen de man aan. Hij bleek een mes op zak te hebben. De man is aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex. Na het afleggen van een verklaring is hij in vrijheid gesteld.

Door de agenten is contact opgenomen met de ouders van de jongens. Zij hebben besloten om geen aangifte te doen tegen de man. Tegen hem wordt dus wel proces-verbaal opgemaakt.