Met 160 km/u over de dijk, zonder rijbewijs

Toen de agenten met 160 km/u over de Havendijk achter het voertuig aan reden, en de auto nóg op hen uitliep, besloten de politiemannen hun snelheid te temperen, omdat het anders veel te gevaarlijk werd. Op die dijk is 60 km/u de maximum toegestane snelheid. Ze zagen de auto toen een woonwijk inrijden waar ze het voertuig even later ook aantroffen. Bij de auto lagen stukken bumper. De inzittenden waren weg.

Door getuigen zijn de agenten vervolgens gewezen op de plek waar de twee mannen heen waren gelopen. Ze werden aangetroffen in de Timberwolfstraat in Oudenbosch. Het ging om een 19-jarige man uit Roosendaal en een 31-jarige man uit Oudenbosch.

Door de agenten is onderzoek gedaan in de auto, maar daar werd niets strafbaars in aangetroffen. Beide mannen kregen processen-verbaal, onder andere voor het niet dragen van de gordel en de roekeloosheid waarmee werd gereden. De man die achter het stuur had gezeten, een 19-jarige Roosendaler, was bovendien slechts in het bezit van een brommerrijbewijs. Ook daarvoor kreeg hij een bekeuring.